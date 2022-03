Celaya, Guanajuato.- De acuerdo a denuncias ciudadanas, en la calle Agustín Arroyo Ch., en la colonia Alameda, fue talado un árbol de gran tamaño, lo que generó descontento en los habitantes de la zona.

La mayoría de los vecinos externaron que esto no era necesario, pues ante la falta de árboles, el calor incrementa y que solo por tapar el anuncio, el árbol no merecía tal destino.

Comerciantes y vecinos de la zona señalaron que no saben cuándo ocurrió esto, piensan que fue de noche, pues de un día para otro, el árbol ya no estaba.

Yo creo que lo cortaron porque les tapaba la vista, esto ya tiene tiempo, de hecho ni nos habíamos dado cuenta, yo creo lo cortaron en la noche, solo de un día para otro ya no estaba, la verdad estuvo mal que lo hayan cortado, estaba muy bonito, de gran tamaño, y no afectaba”, comentó una trabajadora de la zona.

El árbol estaba frente a la tienda “Paradise” de la cual el expresidente Vicente Fox y el actor Roberto Palazuelos son socios y es una empresa dedicada a la comercialización de productos derivados de la marihuana.

En redes sociales también hubo varias muestras de descontento por esta acción, donde se señalaba que no era justo que para dar mayor vista a un local, se tale un árbol de gran tamaño.

En la jardinera donde estaba el árbol aún se pueden ver residuos de madera que brotaron de cuando fue talado.

De igual manera, en la calle Guillermo Prieto, frente a un Oxxo, también cortaron tres árboles. Justo al lado de los dos árboles a su misma altura, está un letrero de la misma tienda . También los árboles talados, eran de gran tamaño y ahora solo quedaron los troncos.

La poda de árboles frente a establecimientos comerciales en la colonia Alameda fue efectuada sin el permiso por parte de la Dirección de Medio Ambiente y ya se le está dando seguimiento, dio a conocer Gastón Peña, director de la dependencia.

Más que tala fue una poda y una poda drástica, ahí en la Alameda en Arroyo Ch. en el 109, donde habrá unos locales comerciales, atendimos la denuncia el día 8 y nosotros no dimos permiso, no están autorizados con la poda que se dio y mucho menos en la forma que lo hicieron, ponen en riesgo la vida de ese árbol” comentó el director.

Reitero que la dirección a su cargo no dio ninguna autorización, por lo que hicieron la visita, y al no haber nadie dejaron pegada la multa y está el procedimiento interno por parte de Medio Ambiente para averiguar quien es el dueño del predio.

El mínimo de la multa es de 962.2 a un máximo de 3 mil 848.8 pesos (Una UMA equivale a 96.22 pesos)

Declaró que el árbol podado es un laurel de la India, que ya tiene muchos años y que ha tenido un lugar preponderante en la zona, además de ser un pulmón que se debe cuidar.

En el caso de la calle Guillermo Prieto, donde está un Oxxo, también tienen el conocimiento y se está llevando a cabo el mismo procedimiento.

Las personas deben tener conocimiento de que existe un reglamento municipal que está vigente desde hace años y no ha cambiado, no es nuevo, como para que no sepan o no estén enterados, además eso no los exime, nosotros vamos a actuar enérgicamente en el cuidado de los árboles, para nosotros es importantísimo y son parte importante de un buen entorno, una buena calidad de vida y hay que conservarlos, cuidarlos y resarcir el daño”, finalizó.