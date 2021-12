No vacunan a rezagados

Celaya, Guanajuato.- A pesar de que la delegación del Bienestar en Guanajuato había asegurado que personas que no tenían su segunda dosis podían ser vacunados, la mayoría no pudo completar su esquema en Celaya, ya que se les dio prioridad a los jóvenes de 15 a 17 años.

María Rosa Ramos llegó al Tecnológico de Celaya a las 3 de la mañana para poder completar su esquema de vacunación tras cinco meses de espera, pero luego de hacer fila por siete horas le impidieron la entrada.

“Hasta que llegamos aquí (a la entrada) nos dijeron que ya no, primero habían dicho que si y ahora por qué nos dicen que no, no es justo”, aseguró la mujer quien acompañada de otras personas rezagadas comenzaron a protestar en la entrada del Tecnológico de Celaya.

El grupo de manifestantes se congregó en el acceso del instituto exigiendo la salida del delegado regional de Programas del Bienestar, Gerardo Sierra para que les diera una explicación.

Minutos después, el funcionario federal salió a explicarles que personal de la Sedena les pidió darles prioridad a los jóvenes de 15 a 17 años y posteriormente se les permitió el acceso para que recibieran su segunda dosis.

Sin embargo, a las personas que estaban en la fila tanto en el Tecnológico de Celaya como en el Ecoforum se les notificó que no serían vacunados este sábado y que regresaran hasta este domingo.

