OBITUARIO: Maestro Arturo Ramírez Rico deja legado de ayuda al prójimo

Celaya, Guanajuato.- El maestro Arturo Ramírez Rico será recordado por ser siempre un maestro dispuesto a ayudar, a dar lo que se tenga y, si no se tiene, conseguir y seguir ayudando, ya que él pensaba que siempre, todo se regresa, y no se sabe en qué posición pueda estar uno la siguiente vez.

Ramírez Rico es uno de los 88 docentes que han fallecido por COVID-19 en el estado. Nació un 25 de octubre de 1959, en Juventino Rosas, sus padres, Jesús Ramírez y Victoria Rico.

Tuvo seis hermanos, y él era el tercero de los siete. Francisca, Teresa, Arturo, Luis, María de Jesús, Angelica y Everardo, fueron los hijos de Jesús y Victoria.

Se casó con Eduwigis, con quien tuvo tres hijas, Nancy Yarely, María Alejandra y Diana.

Se graduó como normalista, egresado de la Normal Primaria 18 de marzo en Salamanca.

Su hija María Alejandra nos cuenta cómo fue en vida y las grandes enseñanzas que le dejó.

Fue pensionado a raíz de un accidente en el nivel estatal, y ya cuando estuvo en condiciones retomó el rubro del magisterio en el ámbito federal.

Decía que una de sus mayores vocaciones era ser maestro, siempre el sembrarle a los niños el tema de que tenían que salir adelante, les enseñaba a soñar, a salir del contexto donde estaban, casi siempre trabajó en comunidades, entonces siempre los ayudaba a soñar y mostrarles un mundo a los niños que tal vez no conocían, como papá igual, siempre nos impulsó a ver más allá de lo que nos rodeaba, que viéramos lo que el mundo nos ofrecía, siempre nos impulsó a estudiar y ayudó a crecer”, contó.

Era muy espiritual, nunca lo hacía por “sus propias fuerzas” sino que acudía a Dios, y eso siempre lo transmitió a la gente.

Siempre se caracterizó por brindar apoyo total a quien lo necesitara, aún sin saber del tema, se esforzaba por ayudar.

Además, siempre tuvo las ganas de trabajar, su familia viene de artesanos, fabricaban juguetes de madera y cartonería, oficio que aprendió con gusto y le enseñó a sus hijos.

Siempre me decía, siempre a donde llegues, si puedes ayudar, hazlo, y no lo hagas con interés, porque nunca sabes cuando te vas a volver a encontrar a esa persona y siempre siempre me lo decía”, externó su hija.