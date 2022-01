Celaya.- El director de Obras Públicas del municipio, Marco Antonio Hernández Hernández, dijo que no hay dinero para arreglar los robos de la Alameda Hidalgo, y que se reunirá con las otras direcciones para ver a quién le va tocar reparar los daños.

Si se llegaran a causar daños por obras no imputables al contratista, entonces cuando es imputable al contratista, sí entramos nosotros, pero cuando no es imputable al contratista, es, bueno, ustedes saben que las finanzas tienen una garantía de un año, entonces no es con cargo al contratista, y ya se venció el periodo del afianzamiento”, comentó el director.

Ante ello, se le preguntó que entonces a quién le corresponde reparar los daños a la herrería que se han robado.

Desconozco sinceramente a quién le pueda corresponder, no quisiera decir a quién le corresponde, porque no tengo el conocimiento pleno, pero lo que sí puedo decirles es que nosotros no tenemos para reponer estos barandales”, declaró.

Por ello, dijo que revisarán la problemática y ponerse de acuerdo entre dependencias para ver cómo se puede solucionar.

Para solucionar el problema es evitar el robo, es lo primero, (¿es necesario un proyecto para reparar?) no, proyecto no, porque no hay necesidad, es una reposición de un barandal muy específico (¿con qué dependencia se podría trabajar esta situación?) no se quien podría hacerse cargo de ella, de cualquier manera voy a interactuar con mis compañeros directores para ver qué podemos hacer”, externó.

Dijo que se verá cuál es el daño ocasionado, y si hay necesidad de reponerlo, se hará, con materiales que no sean susceptibles al robo, misma situación que se analizará.

No es necesario que nos den una indicación, sabemos y conocemos que se está dando la problemática, tenemos conocimiento de ella, y entre dependencias vamos a comentarlo para ver qué podemos hacer y solicitar esa problemática”, refirió.

Hasta el momento se desconoce cuánto presupuesto se podría designar, pues no se saben los costos, las dimensiones o la longitud de lo que ha sido sustraído.

Por ello, verán si existe un remanente del presupuesto asignado para este año y de ahí poder arreglar esta situación.

mortiz@am.com.mx

Las noticias de AM en

Síguenos