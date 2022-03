Supervisan autoridades obras en Cortazar

Celaya, Guanajuato.- Con la finalidad de dar una mejor calidad de vida a los cortazarenses, facilitar su desplazamiento e incluso brindar mayor seguridad, se realizó la visita y supervisión de varias obras en Cortazar.

En el recorrido estuvieron presentes el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el alcalde de Cortazar, Ariel Corona, y funcionarios municipales.

El puente sobre el río Laja funcionará para conectar a la UPG y que los jóvenes estudiantes puedan acceder a la institución de manera más rápida. Foto: Mauricio Ortiz

Las autoridades visitaron el puente sobre el río Laja, en prolongación de Avenida Insurgentes, mismo que funcionará para conectar a la UPG y que los jóvenes estudiantes puedan acceder a la institución de manera más rápida.

Esta obra tiene una inversión de 200 millones de pesos de índole estatal.

El gobernador comentó que esto no ha sido un proyecto fácil, pues es muy largo, además de que está en diagonal, aunado a los permisos que tuvieron que tramitar.

Este puente tendrá una estructura de cuatro claros, rampas de accesos, dos carriles por sentido, ciclovía y banquetas.

“Esto y más se merece la gente de Cortazar, recuerdo que en una ocasión los chicos de la UPG lo solicitaron, y no podría decirles que no, ya que ellos se quieren superar y no vamos a truncar, además vienen de varios lugares y beneficiará a toda la región”, comentó el Gobernador.

Dan certeza jurídica a 48 personas./ Foto: Mauricio Ortiz

Entregan escrituras

Para que las personas tengan asegurado un lugar donde vivir, se realizó la entrega de la certeza jurídica a 48 personas, 43 fueron entregadas en la colonia Guanajuato y las otras 5 en distintas colonias.

“Esto es para tener un patrimonio para nuestros hijos, esto es fruto del esfuerzo, y agradecemos al equipo Herencia de la tierra que estuvieron para apoyarnos”, comentó el beneficiario Héctor Salazar.

En la calle Privada Rosales se solicitó un parque para los niños. Foto: Mauricio Ortiz

Rehabilitan Privada Rosales

El recorrido continuó hacia la calle Privada Rosales, donde los colonos podrán disfrutar de la rehabilitación, contando con un arroyo de concreto, red de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial. Además de señalética y topes.

Aquí el alcalde Ariel Corona externó que el trabajo que se hizo es para que dure 40 años, que además de la calle se pusieron postes con luces LED que abonarán a la seguridad.

Uno de los colonos aprovechó la visita de las autoridades para solicitar un parque para niños, ya que hay muchos que viven en esa calle y los vehículos pasan muy rápido.

Sobre la avenida Clouthier se modificó un kilómetro. Foto: Mauricio Ortiz

Avenida Clouthier

Finalmente, cerca de la estación de bomberos, en la Avenida Clouthier, se mostró que la avenida fue terminada, se trabajó y modificó un kilómetro de avenida, 575 metros de cada lado por 7.5 metros de ancho. Además se colocó una línea morada exclusiva con agua tratada para regar los parques.

