Celaya.- Con la finalidad de llevar a perros y gatos en situación de calle un plato de comida y que también tengan una feliz Navidad, se convoca a la ciudadanía a participar en el programa “Pancitas llenas navideñas”.

Esto es organizado por Manola Trejo, rescatista independiente que tiene su campaña “Angelitos peludos”.

Esta campaña de “Pancitas llenas” tiene ya dos años, y es salir a las calles de las colonias más complicadas y difíciles con mayor número de abandono de perros y gatos, y les damos de comer, agua y atención”, comentó Manola.

Se ha apoyado del voluntariado, ahorita están con el apoyo del voluntariado del Tecnológico Nacional de México Celaya, pero siempre es recibida la ayuda.

Lo que le dan a los perritos y gatos en situación de calle son croquetas, arroz, avena, pollo, mollejas, hígado, sopita de fideo, se revuelve y se les da agua.

Por lo que se convoca a la ciudadanía que se quiera sumar en donar estos alimentos. También si pueden garrafones de agua y tuppers para dejar el alimento y agua.

Vamos a salir este 24 de diciembre a dar de comer, ya que ellos también se merecen algo digno, comida y pasar una feliz navidad, vamos a colonias como Arboledas de San Rafael, que es donde hay más abandono de perros, a Monte Blanco, Lagos, Jacarandas y si alcanzamos a La Santa Rita, Luis Donaldo Colosio y en la carretera a San Miguel Octopan”, comentó.

En campañas anteriores han ayudado por visita a cien perros, esperan llegar a más.

A quien se quiera sumar para dar comida, la cita es este 24 de diciembre en la parada de autobuses y base de los camiones Pinos, enfrente de la Universidad Latina de México a las diez de la mañana y finalizará a las tres de la tarde aproximadamente.

Para quien quiera donar alimento, agua o cubetas, hay dos centros de acopio: uno es en Avenida Tecnológico no. 38, en el local Tasha Nicolle de 10 am a 4 pm y el segundo es en la calle Durango no. 402, en la colonia Santa Rita de 9 am a 5 pm.

Ahí está la casa de Manola, que también funge como refugio. Actualmente tiene 19 perritos.

De igual manera pide apoyo con cobijas, croquetas, sobres de alimento para los perritos mayores y pañales.

