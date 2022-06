Celaya, Guanajuato.- A pesar de que en los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de todo el país se llamó a un paro nacional, el plantel Celaya trabajó con normalidad.

Se había hecho la invitación a que los 312 planteles que existen en el país se sumarán al paro laboral nacional; de esos, 18 se ubican en Guanajuato.

Los motivos de este paro es que se solicita la basificación de docentes, misma que desde la fundación de Conalep no se ha logrado, la homologación de los salarios, que sea similar a otros subsistemas como CBTIS, el reconocimiento de antigüedad de docentes, mismo que no es posible y ante ello les impide solicitar pensión y por último, para algunos docentes, se les pide la firma de contrato de trabajo cada seis meses, cuando se termina el semestre se les corta la situación laboral por ocho o diez días y a algunos se les recontrata y a otros no.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

AM acudió al plantel ubicado en la Ciudad Industrial y el vigilante de la entrada, algunos padres de familia y alumnos externaron que no sabían del paro y que todo transcurría de manera normal.

“Todo normal, hay clases normales”, comentó el vigilante.

No sabía que iba a ver paro, nadie dijo nada o al menos a nosotros no nos dijeron algo”, externó una madre de familia.

De igual manera estudiantes señalaron que no sabían del paro, que nadie les avisó nada y por eso acudieron a sus clases.

redaccion@am.com.mx