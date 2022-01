Celaya.- Un grupo de 25 peregrinos -entre hombres, mujeres y niños- provenientes de la Ciudad de México y pertenecientes al ‘Grupo Raíces y Cuerpos’, han decidido salir a caminar, enfrentar frío, una pandemia y la inseguridad para llegar a San Juan de los Lagos, Jalisco.

En su andar, que comenzó el 8 de enero, llegaron a Celaya y estuvieron unas horas, para comer, descansar, dar gracias y seguir con su peregrinaje.

Estamos bien, es una gran experiencia, el estar todos reunidos otro año más, en la experiencia que tengo de los años que llevo caminando estoy dando gracias a mi San Juanita, yo y todos mis hermanos peregrinos”, comentó el peregrino Agustín Torres.

Salieron desde la Basílica de Guadalupe y esperan no tener obstáculos en su caminar.

Nuestra jefa de gobierno, al menos allá los peregrinos fueron recibidos muy bien en la Basílica de Guadalupe, aunque entrada por salida, pero no cerró la Basílica, caso contrario a lo que está diciendo el gobernador de Jalisco, nos deben de recibir bien, ahora nosotros nada más vamos de paso, no es para quedarnos a vivir ahí”, señaló Agustín.

Con comprobante de vacunación

Incluso, con orgullo mostraron su comprobante de vacunación contra COVID-19, enmicado y a la mano en caso de ser necesario.

Traemos nuestro comprobante de que estamos vacunados, para que no haya fallas” dio el peregrino Jorge Armando González.

Jorge resaltó que incluso si se podía, se pondría su dosis de refuerzo aquí en la ciudad, aprovechando la vuelta.

Conscientes de que se anunció que el Santuario de San Juan de los Lagos estará cerrado del 30 de enero al 2 de febrero, planean adelantarse o llegar el día 3, cuando ya esté abierto

El Obispo dijo que daría misa el día 3, y vamos a ver si nos adelantamos o llegamos el 3, lo importante es visitar a la Reina, aunque sea de paso”, señaló Jorge Armando.

Llegaron a la ciudad para descansar un poco, comer y dar gracias para poder continuar y llegar a Villagrán.

Ha estado más frío en otras fechas

Se les preguntó sobre cómo han sentido las bajas temperaturas y señalaron que es “lo normal”.

Ha estado normal, ya sabes, regular, ha habido peores tiempos, otros años que incluso nos ha llovido desde allá, en el 2001 nos cayó una nevada, en todo el Santo camino nos llovió, tuvimos que cruzar un río, fuimos de los únicos que lo hicimos, gracias a Dios aquí seguimos” contó Agustín.

Dijeron que vienen en paz, en comunidad y son de varios lugares como Tepito, Neza, Ecatepec, incluso del Estado de México.

Somos una hermandad, nos conocemos bien, y le pedimos a la virgencita que nos permita llegar con bien, y regresar con bien a nuestros hogares, con nuestra familia y hasta que acabe la pandemia”, finalizó Agustín.

Al final, con oraciones y cantos agradecieron a las personas que les brindaron alimento, se encomendaron a la Virgen y partieron con rumbo a Villagrán.

Sin apoyo pero monitoreando su paso por la ciudad

A los peregrinos que pasan por Celaya se les hace la invitación a no seguir caminando rumbo a San Juan de los Lagos e incluso no se les brindará apoyo para no fomentar esta práctica, dijo Marco Antonio Villa Corral, director de Protección Civil de Celaya.

Respecto a los peregrinos, de acuerdo al comunicado que tenemos de manera oficial del gobierno de Jalisco que no se va a llevar a cabo la festividad, la actividad que tenemos nosotros como Protección Civil es informarles a los peregrinos que su peregrinar será en vano por qué no estará abierto el templo y eviten exponerse durante el trayecto y retornen a su lugar de origen”, comentó el director.

Declaró que no se les dará acompañamiento, porque sería fomentar las peregrinaciones.

Tenemos indicaciones de Gobierno del Estado, en este caso de nuestro similar de Protección Civil de hacer lo propio: informar, los motivemos a que no continúen su peregrinar y si deciden continuar, ya no podremos brindar mayor seguridad, salvo estar al pendiente de alguna incidencia durante su tráfico pero oficialmente no”, externó.

Aunque resaltó que estarán monitoreando su trayecto, para en caso de un incidente poder ayudar.

Hasta la fecha solo han pasado tres grupos de personas, y no son más de 20 peregrinos por grupo.

Hasta el momento hemos detectado tres grupos pequeños, el máximo es de 20 personas, se les cuestionó cuál era su tránsito, dijeron ir a San Juan de los Lagos, se les dijo que estaría cerrado el templo y nos indican que independientemente que esté abierto y cerrado, ellos seguirán su peregrinar”, resaltó.

Si llegaran más grupos, seguirán invitándolos a no seguir su caminar, hablar con los encargados para que no se expongan, esperando tengan conciencia y acaten las recomendaciones.

Seguiremos identificado donde va el peregrinar, acercarnos a ellos, hacerles las recomendaciones, informar de la cancelación de la celebración y que tomen su decisión, estamos contemplando que podrán venir otros grupos pequeños y estamos confiando que será mínimo el aforo de peregrinos”, puntualizó.

El director de Protección Civil dijo que todo ha transcurrido sin incidentes, además de no tener ningún reporte ni solicitud de apoyo.

