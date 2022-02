“Porque te quiero, porque me quiero”: promueven uso del condón

Celaya.- Como método de prevención de embarazo y para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual como VIH, herpes, sífilis y gonorrea, el condón, ya sea exterior (masculino) o interior (femenino), es una excelente opción para todo aquel que se quiere, cuida su salud y la de su pareja.

El 13 de febrero se conmemora el Día Internacional del Condón, esto fue declarado en el 2012 y cerca de su décimo aniversario, es vital conocer las diferentes opciones de este método para garantizar una vida sexual sana, cuidándose tanto uno como su pareja o parejas sexuales.

Por lo que se hace la extensa invitación a que las personas interesadas acudan a su centro de salud, pidan informes y reciban gratuitamente este método anticonceptivo.

“Anteriormente se llamaban condón masculino y femenino, ya ahora se les llama, condón externo e interno, el uso del condón es para prevenir enfermedades de transmisión sexual como embarazos no planeados, muchas veces existe el mito de que el uso del condón es aburrido o que a muchas personas no les gusta y es un derecho sexual, sobretodo para los adolescentes les enseñamos que esto no es aburrido y que incluso la puesta del condón puede ser divertido”, comentó Silvia Tonya López Suárez, responsable Jurisdiccional de Servicios Amigables para adolescentes.

Externó que hay una gran variedad de condones tales como de sabores, colores, los que son externos, internos, diferentes tipos como texturizados, ultrasensibles, etc.

Puntualizó que al no haber ningún método anticonceptivo 100 % efectivo; siempre debe ir acompañado un condón con otro método, para tener mayor efectividad. El condón tiene un margen de protección del 95 al 98 %.

“La efectividad del condón no depende de la marca, si más bien en saberlo colocar y retirar, por eso se enseña la forma correcta de colocarlo y retirarlo”, externó López Suárez.

Así se pone y se retira un preservativo:

Primero se checa la caducidad del condón, se puede ver en la parte detrás del paquete, después se debe checar la parte dentada, y que tenga una burbuja de aire, eso quiere decir que el condón no se ha echado a perder o alguna fisura.

Se recorre el condón hacia un lado y por la parte dentada se va a abrir, es importante no utilizar dientes ni tijeras porque se puede rasgar. Con la yema de los dedos se abre.

Tiene un derecho y un revés, con las manos limpias se saca, la puntita se llama receptáculo, lo que se debe hacer es presionar con cuidado y dar dos o tres giros para que no guarde aire y colocarlo cuando el pene esté en erección.

Se coloca hasta la base y se suelta. Al finalizar, se utiliza papel higiénico y se retira con el papel, cuidando que los fluidos no se salgan, y envuelto se tira, no se amarra, no se infla ni nada.

Para evitar que el condón se dañe antes de ser usado se recomienda que no se guarde en la cartera, o bolsas del pantalón, por eso existen condoneras que los protegen.

“Otro de los mitos es que si se usa doble condón es mayor protección, esto no es verdad, tampoco que se use un condón externo e interno, ya que esto puede provocar fricción y se pueden romper”, comentó.

Es de resaltar que existen preservativos para las personas que son alérgicas al látex, son de poliuretano o de poliisopreno.

De igual manera es recomendable usar lubricante, pero a base de agua, ya que los de aceite y vaselina pueden dañar el preservativo.

Para evitar las ETS

A su vez, Alejandra Trujillo Molina, nutrióloga e integrante del Centro Ambulatorio para la prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual CAPASITS hace la invitación al autocuidado, tanto personal como de la pareja y asumir la responsabilidad.

Comentó que es importante que siempre se cargue con preservativos, ya que muchas veces, las relaciones sexuales se dan el día que menos se planea y de improviso.

“Más vale informarnos, no le tengamos miedo, debemos tener consciencia de este método tan importante, hay métodos que se llaman de planificación familiar o anticonceptivos, pero siempre debemos acompañarlo con el uso del condón, porque es lo único que nos va a prevenir las enfermedades de transmisión sexual”, externó Trujillo Molina.

El preservativo exterior previene de enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, virus del papiloma humano (VPH) y herpes.

Finalmente, hizo la invitación a cuidarse, aprender al uso correcto y siempre informarse, tomar responsabilidad y se planea tener una vida sexual activa, hacerlo de la manera correcta y con la certeza de que uno se cuida y se cuida a la pareja.

