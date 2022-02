Presenta ISSSTE Guanajuato nueva subdelegada

Celaya.- El ISSSTE en Guanajuato presentó a Magdalena Rosales Cruz como su nueva subdelegada médica, quien aseguró que tiene entre sus planes abrir nuevas oficinas en el estado y fortalecer la atención de primer nivel.

La ex diputada local por Morena en la pasada legislatura será la primera mujer que encabece la oficina de representación del ISSSTE en la entidad, y lo hace en sustitución de Ulises Cázares Calvo, quien permaneció dos años y dos meses en el cargo.

Uno de los proyectos de la nueva subdelegada médica es abrir una oficina en la capital y al norte del estado, para evitar que los derechohabientes se tengan que trasladar a Celaya a realizar diversos trámites.

“Pensamos que debe abrirse una oficina pequeña con los menores recursos en la zona centro y norte del estado, allá en Guanajuato hay algún espacio y queremos abrir una oficina de la subdelegación médica y administrativa”, explicó.

La funcionaria indicó que apenas está desarrollando su proyecto de trabajo pero anticipó que buscará también el primer nivel de atención a la salud.

“Vamos a trabajar en educación para la salud, con las 36 unidades de primer nivel que son pequeñas pero están abandonadas en muchos casos y hay que ir a visitarlas, y saber cuáles son las necesidades más importantes”, comentó.

La nueva subdelegada médica aseguró que la falta de medicamentos es algo que ha venido acarreando la institución desde hace varios años, sin embargo actualmente se está levantando al sistema de salud pública.

“La cuestión de que los medicamentos faltaran no es cosa nueva, yo me fui hace tres años y eso ya era crítico, y la infraestructura hospitalaria y el material de trabajo y equipamiento cada vez más desgastado que tampoco se atendía hace tres años”, señaló.

Magdalena Rosales señaló que el ISSSTE ha jugado un papel importante durante la pandemia por el COVID-19, con la reconversión hospitalaria que se tuvo hace casi dos años.

“Uno de los papeles importantes que hizo el ISSSTE fue la reconversión hospitalaria, no estábamos preparados, en estos 36 años en que se desmanteló poco a poco el sistema de salud pública, el ISSSTE fue muy afectado”, acusó.

La funcionaria afirmó que dentro de sus objetivos está mejorar la calidez con la que se trata a los derechohabientes del estado.

“La calidez es fundamental, ya con que me apapachen aunque no haya el fármaco ya si quiera, pero si me maltratan no está bien. Tenemos que trabajar en mejorar la calidez de atención, porque nuestro objetivo fundamental es la atención a los derechohabientes”, resaltó.

Magdalena Rosales Cruz es cirujano dentista por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con una maestría en Salud Pública y tiene una nivelación pedagógica en Ciencias Sociales.

Por 25 años fue profesora de la Universidad de Guanajuato, fue coordinadora de servicio social del campus Celaya-Salvatierra de dicha universidad, fue supervisor médico del ISSSTE en Guanajuato y asistente de dirección en la clínica hospital del ISSSTE en Celaya.

Finalmente, la nueva representante del ISSSTE en la entidad aclaró que ya no existen los delegados en ningún estado del país como parte de la política federal de austeridad en niveles altos.

