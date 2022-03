Celaya, Guanajuato.- El Papa Francisco hizo la invitación a nivel mundial, a todos los obispos para que el 25 de marzo se consagre a Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María, en una jornada de oración por la paz del mundo, así lo dio a conocer Víctor Aguilar Ledesma, obispo de la Diócesis de Celaya.

Esto también se hace para que aprendamos a vivir como hermanos, que exista el respeto mutuo y que más allá de las ideologías, los intereses personales, de grupo, de partido, no sean causa de conflicto y desintegración familiar, sufrimiento y muerte, sobre todo en las personas más vulnerables.

También le pedimos a los gobernantes, asistidos por la gracia y bien común sepan realizar una verdadera política en la que resalten el bien para las personas, y haya una verdadera paz, no solo en el mundo, sino en el país, en nuestra Celaya”, declaró.

Con la llegada de más elementos de la Guardia Nacional y el Ejército a Celaya, el Obispo comentó que celebra esta acción.

Realmente esperamos que su presencia, no solo inhiba la delincuencia, si no que realmente solucione parte de la problemática de la sociedad que tiene que ver con la inseguridad y que en una buena coordinación de los tres niveles puedan juntos y ayudados por la ciudadanía dar resultados positivos, no solo en números sino también en la percepción del pueblo, que el pueblo se sienta seguro”, puntualizó Víctor Aguilar Ledesma.