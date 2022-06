Celaya, Guanajuato.- La primera etapa de remate de inmuebles en Celaya para liquidar cuentas de predial de deudores por parte de la Tesorería Municipal ya concluyó, y debido a que no se concretó ninguna venta, habrá una segunda etapa de remates para el mes de octubre.

“El proceso se concluyó el 27 de junio a las 10 am, con la mesa de posturas y esperar a los posibles interesados, previo al lunes 27, fueron 51 cuentas que se enlistaron para remate, finalmente 11 quedaron en un proceso de revisión, 14 si nos pagaron y 26 no se concluyó ni el remate ni nos pagaron en virtud de que no llegaron postores”, declaró Lourdes Herrera, tesorera municipal.