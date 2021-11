Celaya.- Con la finalidad de llevar sonrisas y un regalo a los pequeños que no serán visitados por los reyes magos el próximo 6 de enero, se ha conformado el “Escuadrón del Juguete”.

Este escuadrón es un grupo de luchadores locales, lidereados por Octagoncito que de la mano del DIF Municipal y la Unión de Taxistas se han unido para este proyecto con causa.

La pandemia nos ha dejado un ejemplo de ser más unidos, más seres humanos y compartir en este caso el proyecto con el DIF Municipal nos hemos unidos para formar el Escuadrón del Juguete, que es juntar juguetes para todos aquellos niños que no tienen recursos o que los reyes magos no llegan a sus hogares y esta noble causa es para hacer felices a muchos niños donde los reyes magos no llegan”, comento Octagoncito, luchador con más de 30 años de carrera.