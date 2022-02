Guanajuato.- El celayense Ricardo Daniel Breña Cruz, que se encuentra enfermo de COVID, ha vivido un calvario las últimas horas ya que fue trasladado de emergencia al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México donde no ha sido atendido por la falta de camas.

#Reporte �� | A estas horas siguen rechazando a un paciente en estado crítico por #Covid19. La señora María lo trasladó desde Celaya a la #CDMX. La ambulancia le está cobrando 800 pesos por hora, pero los hospitales nuevamente están saturados.



Los detalles con @efrenarguelles. pic.twitter.com/4Ph2w80eTa — Excélsior (@Excelsior) February 4, 2022

Diversos medios nacionales han reportado el caso del celayense quien se encuentra en una ambulancia afuera del INER a la espera de ser atendido.

Ricardo Daniel Breña Cruz llegó al INER el jueves en la noche, aún no hay camas disponibles para atenderlo. Foto: Cortesía Milenio TV.

Me han dicho que no pueden darme una respuesta de que si me lo van a recibir o no que hasta que el director les diga que y pueden empezar a recibir personas de nuevo pero que puede ser en una hora, en dos horas, a las 12 del día o a las 6 de la tarde, no saben”, señaló la madre de Daniel al diario Excélsior.

El celayense Ricardo Daniel Breña Cruz llega al INER la noche del jueves

A las 9:45 de la noche del jueves, Ricardo Daniel llegó al INER en una ambulancia de los Servicios Médicos BET procedente de Celaya donde le informaron que 15 minutos el hospital había colocado las mantas donde indicaba que se encontraba a su máxima capacidad.

���� Ambulancia con paciente crítico lleva esperando doce horas para ingresar a @RespiraINER.@efrenarguelles nos comparte los pormenores en #ImagenInformativa con @beltrandelrio. pic.twitter.com/DOxePVUFpW — Imagen Radio (@Imagen_Mx) February 4, 2022

La madre del joven celayense relató a Excélsior que tenía que pagarle a la ambulancia 800 pesos por hora.

Me dijeron que no me lo pueden recibir porque está lleno y que me espere horas aquí y le tengo que pagar a la ambulancia 800 pesos por hora para que tenga a mi paciente con el oxígeno porque él por sí solo no puede respirar”, comentó.

Hasta el mediodía de este viernes, Ricardo Daniel se encontraba en estado crítico y seguía sin ser atendido en el INER y en dos ocasiones se había terminado el tanque de oxígeno de 30 kilos.

“Nos han dado puras largas de que no hay lugar ni camas, de hecho ya me tuve que mover dos veces a cargar mi tanque de oxígeno portátil que traigo en la ambulancia para poder estar con el paciente, me estoy moviendo a recargarlo para no dejarlo sin oxígeno porque realmente lo necesita. Su estado es grave, si yo le quito el oxígeno el paciente fallece”, dijo el paramédico que atiende a Ricardo Daniel en entrevista con Imagen Radio.

El paramédico indicó que en Celaya no les dieron un diagnóstico claro de que fuera COVID por lo que la familia Ricardo Daniel quería ingresarlo al INER ante la falta de camas en otros hospitales.

A las 12:30 del día, Milenio TV dio a conocer las condiciones críticas en las que se encontraba Ricardo Daniel al interior de la ambulancia.

