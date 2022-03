Celaya, Guanajuato.- Ante las publicaciones en redes sociales donde se informaba de intentos de secuestro de menores en la ciudad, el director de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta pidió no creer en noticias falsas, además de verificar fuentes confiables y no crear psicosis.

Dijo que siguen investigando, que incluso en el C4 no han recibido denuncia alguna, hicieron retroceso de cámaras y no han tenido ningún evento de esa índole registrado. De igual manera, ni la Cruz Roja ni Protección Civil han pasado alguna alerta ni solicitud de apoyo.

Preguntamos en los nosocomios locales, nadie recibió nada, hicimos una inspección en donde esa persona manifiesta que recibió la agresión, no tenemos ningún indicio, porque ella habla que le cortaron la mano, de que inclusive la agredieron físicamente por la espalda, no tenemos ningún indicio de esto, nos comunicamos por redes sociales con las dos personas que hicieron la denuncia, no hemos recibido respuesta”, reitero Rivera Peralta.