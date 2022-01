Se niega a bajarse el sueldo y a explicar las razones del aumento

Celaya, Guanajuato.- El regidor de Morena, Agustín Gaspar Aguado, quien propuso el incremento salarial del 28% al Ayuntamiento de Celaya, no solo se niega a bajarse el sueldo, también a hablar sobre este tema ya que aseguró qué hay temas más importantes.

De momento y sobre ese tema no voy a hacer más comentarios, creo que ahorita es momento de concentrarnos en temas mucho más importantes y trascendentes para Celaya, de momento lo que yo tenía que decir ya lo comenté”, aseguró.

El miércoles, el dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, informó que interpondrá una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido contra los regidores Agustín Gaspar y Catalina Puga por haber aprobado el incremento del 28 por ciento a su salario.

Tras esta situación, Agustín Gaspar afirmó que es muy respetuoso de las determinaciones que llegue a tener el órgano interno de Morena.

Yo he hablado de frente a la ciudadanía y a los medios entonces de momento me reservo mi derecho a no dar más comentarios de ese tema, hay muchísimos otros temas por los cuales vengo ahorita a trabajar a la oficina y que vamos a estar estudiando y analizandolos”, afirmó.