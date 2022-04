Celaya, Guanajuato.- El alcalde Javier Mendoza aseguró que el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera, realizó sus exámenes de control y confianza solo por cortesía y desestimó los rumores que señalan que no los aprobó.

No es obligatorio, es una cortesía porque el secretario llegó con sus exámenes de control y confianza de la Federación, y es más que suficiente pero por cortesía estamos accediendo a que se le hiciera su examen de control y confianza”, aseguró.

Jesús Rivera Peralta comenzó a dirigir la secretaría de seguridad el pasado 11 de octubre y llegó procedente de la Guardia Nacional, donde ya había aprobado un examen recientemente.

Durante los últimos dos meses, tanto el secretario de Seguridad, Jesús Rivera, como el alcalde Javier Mendoza han señalado que están a la espera de los resultados que arroje dicho examen, el cual fue realizado por Jesús Rivera a finales del año pasado.

No está en nuestras manos, está en manos de la autoridad del estado, no depende de nosotros”, indicó el alcalde.

Javier Mendoza desestimó los rumores que señalan que el secretario de seguridad no haya aprobado el examen, pero anticipó que en caso de que haya reprobado el examen estatal tendría que renunciar, pero descartó que se estén analizando otros perfiles.

No hemos analizado porque no veo la posibilidad en lo particular, creo que se está haciendo un gran trabajo por parte del secretario, consciente que falta mucho por hacer todavía”, agregó.