Celaya, Guanajuato.- Derivado de los hechos delictivos que se han presentado en comunidades, en específico en Juan Martín, donde un día después de la misa de los integrantes de la Banda “Los Chuparrecio”, aparecieron asesinadas dos personas que asistieron a la ceremonia religiosa, se tiene una presencia permanente de elementos de seguridad, así lo dio a conocer Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana.

Ese día nosotros tuvimos presencia permanente, inclusive con Guardia Nacional y el Ejército en esa zona, no tuvimos pláticas durante el evento de sepultura de las personas, y no tuvimos ningún solo incidente registrado y no tenemos ninguna denuncia de que alguna persona en ese momento, o en el transcurso de la tarde-noche, tuviera algún incidente", dijo.