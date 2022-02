Celaya, Guanajuato.- Tras los recientes asesinatos de policías en diferentes puntos del municipio y de una familia en el Barrio del Zapote, la empresaria Velia Hontoria destacó que las autoridades están rebasadas y una alternativa es avanzar en la cultura de la denuncia.

Lo que ocurre es que todos estamos rebasados. Sí se están haciendo acciones importantes, no solo se lo estamos dejando al gobierno, nos estamos involucrando varios ciudadanos, incluso exponiendo nuestra propia vida, pero no es suficiente porque falta unión en todos los sectores de la sociedad, hay jóvenes que sabemos que están delinquiendo y no denunciamos. Se están poniendo casetas móviles de Policía, están patrullando, tenemos un 01 800 donde la denuncia es anónima pero nadie se acerca".