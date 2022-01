Celaya, Guanajuato.- Con el rostro desfigurado y golpes en el cuerpo una mujer fue encontrada muerta en la colonia Misión de la Esperanza, a unos metros de la autopista.

La mujer estaba semidesnuda y tenía una edad aproximada de 25 años.

Seguridad Celaya: Hasta el momento la mujer se encuentra en calidad de desconocida. Foto: Staff AM.

Como señas particulares tiene tatuajes en los muslos, en la pierna derecha un búho con un atrapa sueños y en la izquierda letras.

El hallazgo ocurrió cerca del mediodía en la calle De La Paz cuando vecinos se dieron cuenta del macabro hallazgo.

Seguridad Celaya: Vecinos no escucharon nada inusual

El pantalón y la ropa interior los tenía hasta las pantorrillas. La blusa y una chamarra negra a la altura del cuello y el rostro.

Se desconoce si presentaba heridas de bala o lesiones de arma blanca.

La Policía Municipal cerró el camino de terracería, a la altura de tres casas construidas con madera, plástico y tejas.

En la esquina de la calle Del Perdón, 4 mujeres y 5 hombres observaban la escena del crimen y en voz baja comentaron lo ocurrido.

"La mujer no es de aquí. No escuchamos nada como otras veces. Vine a ver qué pasó porque mi hermano no regresó a casa", dijo una mujer.

Seguridad Celaya: La identidad de la mujer aún se desconoce

Vestido de blanco, el Perito de la Fiscalía General del Estado recorrió varias veces la escena del crimen y fijó con conos amarillos varios indicios.

Una mujer Agente en Investigación Criminal se acercó al perito y a un lado de la autopista Querétaro-Celaya platicaron varios minutos y señalaron varios puntos de la escena del crimen.

Hasta el momento se desconoce si a la mujer la mataron en ese lugar o si el o los agresores tiraron el cuerpo en el terreno baldío.

Médicos forenses levantaron el cuerpo de la mujer y lo trasladaron a sus instalaciones para la necropsia de ley y determinar la causa de muerte.

