Celaya, Guanajuato.- El hallazgo de fosas clandestinas en la región Laja-Bajío sigue en aumento, y ahora vecinos de la colonia Pedro María Anaya quienes encontraron los cuerpos de dos personas sepultadas en una zona parcelaria.

Habitantes de la colonia Pedro María Anaya no lograron identificar los cuerpos. Foto: Staff AM.

De acuerdo con fuentes policiacas fue poco después de las 2 de la tarde cuando campesinos informaron al 911 sobre la existencia de dos cuerpos sepultados a espaldas de dicha colonia, en la zona conocida como “La Arbolada”.

Los primeros en atender el llamado fueron elementos de la Policía Municipal, al llegar notaron un característico aroma a putrefacción, además de que observaron que en junto a una parcela la tierra estaba floja y sobresalía lo que parecía ser una extremidad humana.

Los cuerpos estaban maniatados y en estado de putrefacción

Ante la situación los oficiales marcaron un acordonamiento en la zona y dieron aviso al Ministerio Público. Más tarde llegaron Agentes de Investigación Criminal y Peritos quienes con pala en mano comenzaron a excavar en el lugar señalado.

Luego de varios minutos lograron desenterrar los cuerpos de dos personas, ambas maniatados y en avanzado estado de descomposición, por lo que fueron embalados y llevados a la morgue para la necropsia de ley y que se pueda establecer el motivo de su muerte.

Quiene encontraron los cuerpos no los reconocieron, por lo que se especuló que no eran habitantes de la zona. También señalaron que no habían visto nada fuera de lo común, por lo que desconocían cuánto tiempo tenían de haber sido enterrados en ese lugar.

