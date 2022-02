Celaya, Guanajuato.- El presidente municipal, Javier Mendoza Márquez aseguró que pese a los asesinatos de policías en las últimas semanas, Celaya no es foco rojo para los uniformados.

No lo sé (si es foco rojo en ataque a elementos de seguridad) yo creo que no es foco rojo. No es cierto que sea la primera (ciudad) en e país en esas mediciones, yo veo mas estadísticas de otros municipios, vámonos a Zacatecas, vámonos a Colima y a ese tipo de situaciones que día a día son masacres y son afectaciones a la sociedad civil y aquí no ha llegado a eso, tenemos reacciones lamentablemente contra algunos elementos de la corporación policiaca que es la reacción de ellos, pero yo creo que estamos avanzando”, aseguró.