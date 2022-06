Celaya, Guanajuato.- Que la autoridad reconozca lo sucedido el domingo en la comunidad La Luz donde hubo detonaciones de armas, así lo manifestaron el sacerdote Jesús Palacios rector de la comunidad La Cruz, e Israel Hernández, párroco de La Luz; quienes en carne propia vivieron y oyeron las detonaciones y además ayudaron a resguardar a personas en la casa pastoral a consecuencia de las balas.

Queremos manifestar nuestro sentir en torno a los acontecimientos del domingo pasado, yo estoy en calidad de rector del templo de La Cruz, comunidad cercana y el padre Israel que me acompaña esta en calidad de párroco en la comunidad La Luz, reconocemos junto con la autoridad que gracias a Dios no hubo ningún deceso que lamentar, ni heridos que se hayan reportado en nuestras comunidades, pero sí nos preocupa que se difunda el comunicado donde casi casi dicen que la balacera no existió”, comentó el sacerdote Jesús Palacios.

Dijo que hay dos cosas que atender; que probablemente no recibieron ningún reporte, y la segunda es que el que no lo hayan recibido no significa que no hayan habido acontecimientos.

Hubo una balacera, yo la oí, llegué de un evento que tenía con los de la comunidad Merkaba en Celaya, llegué a las nueve y media más o menos y estaba la Guardia Nacional en donde se llama “Tres Caminos”, en la entrada a la Luz, revisando vehículos, incluyendo a mi, me pidieron que me identificara y eso se me hizo extraño, porque ya había presencia pero no de esta manera, en este caso no sólo presencia sino también revisando, y no esta mal, que bueno que lo hagan, luego a los diez minutos de haber llegado a la casa de ustedes fue cuando se escucharon las detonaciones, cerca de dos minutos y después se siguieron escuchando un poco más dispersos, balazos por aquí y por allá, por luego otros 20 minutos, yo estaba en mi casa, no puedo decir que pasó, sencillamente si hubo patrullaje entre comillas en la comunidad La Luz, de búsqueda que no es tan usual”, contó el sacerdote.

El sacerdote reiteró que la población vivió algo similar, que oyeron las ráfagas, los disparos e incluso familias vieron que dentro de sus parcelas estaban elementos de la Guardia Nacional patrullando, comentando que normalmente en la noche, cualquier ruido despierta a los perros y en esta ocasión, después de las detonaciones, ya no se escuchó nada.

Por su parte, el padre Israel, párroco de La Luz, dijo que fue impactante ver las caras de terror de las familias que estaban conviviendo en torno a los festejos patronales de la Virgen de la Luz, donde cada noche se hace una verbena popular.

A la hora de las detonaciones fue correr y resguardarse, gracias a Dios aquí estaba la Casa Parroquial y aquí se resguardaron personas de la tercera edad, niños, mamás y eso es lo que nos impacta, hay que reconocer que se dieron estos hechos”, señaló el padre Israel.

Declaró que esto no ha menguado los festejos de la comunidad, que se mantiene la fe, y la comunidad tiene esa paz interior y se refleja en sus actos.

'Cuando no se reconoce algo, no se soluciona': Padre Jesús

El Vocero de la Diócesis de Celaya, Jesús Palacios, resaltó que lo preocupante es que si no se reconoce el problema, será difícil encontrar una solución.

Es cuestión de principios básicos, para poder sanar de una enfermedad, tengo que reconocer que tengo esa enfermedad, para acudir al médico y él vea, la identifique, la reconozca, la llame por su nombre y después pueda aplicar la medicina correcta; de entrada esa es la parte que a nosotros como pastores nos preocupa, cuando no se reconoce algo que sucedió, inmediatamente no se hará nada por solucionar”, declaró el vocero.

Reiteró que si bien no se recibió ningún reporte, eso no significa que no hayan ocurrido estos hechos.

Que vengan a minimizar la manera de comunicación de las personas que por medio de redes sociales entre familias empezaron a comunicar lo que estaba sucediendo, yo creo que verificar la fuente, si es mi hermano, mi familiar o de algún conocido, pero bueno, ellos tendrán sus razones para actuar de esa manera”, puntualizó.

Invitó de actuar de manera conjunta, que los actos que se han estado incrementando en comunidades y la ciudad debe preocupar, más que negar acontecimientos, trazar estrategias comunes que ayuden a vivir en paz.

Con presencia para los festejos

Dijo que si bien se siente un ambiente de temor, los habitantes tienen que seguir con la vida cotidiana y desde que pasó este acontecimiento, se ha incrementado la presencia de elementos del orden federal.

Hay elementos que estarán aquí para este tipo de festejos, y es bueno que ayuden a prevenir, y los festejos se lleven en paz, se organizó un comité, la parte religiosa nos ocupa a nosotros, sumarnos todos para el bien común, que se viva en paz y se disfruten los festejos”, finalizó el padre Israel.

mortiz@am.com.mx