Celaya.- Tras los hechos violentos ocurridos en los últimos días en Celaya, llegaron al municipio más elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, de la Guardia Nacional y del Ejército Nacional.

El presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, informó que se reforzó la seguridad en Celaya con la presencia de policías estatales y federales, quienes arribaron la mañana del viernes.

Tuve la oportunidad de platicar con el gobernador y platicar con autoridades del estado en materia de seguridad y ya me hicieron el favor de mandar algunos apoyos, ya tenemos más elementos de seguridad del estado, más Guardia Nacional y más Ejército Mexicano”, destacó.

El alcalde celayense no precisó el número de elementos estatales y federales que llegaron a reforzar la seguridad del municipio debido a que está variando constantemente.

Javier Mendoza indicó que se ha reforzado la vigilancia aérea con sobrevuelos del helicóptero de las FSPE, por lo que pidió confianza a los celayenses cuando se realicen estos operativos preventivos.

El martes, un enfrentamiento entre policías municipales y presuntos delincuentes dejó como saldo tres presuntos integrantes de un grupo criminal abatidos.

Un día después se registró otra balacera ahora entre agentes ministeriales y presuntos delincuentes que provocó que abatieran a uno de los delincuentes en la entrada a la comunidad San Miguel Octopan.

La noche del jueves, tras el asesinato de un hombre atrás de la colonia Lázaro Cárdenas, se reportó un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional quienes capturaron a dos presuntos homicidas.

Luego de estos hechos, el presidente de Celaya aseguró que esto es el resultado de que se está trabajando en materia de seguridad y pidió a la ciudadanía no apanicarse.

Si en el momento nos tocara estar en el lugar y momento equivocado pues tener precauciones, pero pueden salir con toda la libertad en la noche a echar el taquito, ir a la fiesta o a las reuniones sin ningún problema, no hay bronca, no tenemos ninguna amenaza de nada ni de nadie, hay que vivir Celaya”, afirmó.

En lo que va de noviembre, en Celaya se ha reportado el asesinato de 32 personas, según el recuento diario realizado por AM.

El alcalde de Celaya pidió a la ciudadanía no creer en las noticias que circulan en redes sociales que alarman sobre posibles ataques en el municipio.

Son noticias falsas y no hay que crear pánico, no hay amenazas ni hay nada, se están dando estos hechos pero estamos trabajando para eso. No hay estado de sitio ni cosas de esas por ningún motivo”, señaló.