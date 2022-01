Celaya.- Policías municipales de Celaya son nuevamente obligados a trabajar 24 horas seguidas por 24 horas de descanso a pesar de sus peticiones por tener dos días de descanso.

Un video difundido en redes sociales muestra como policías municipales piden a sus superiores regresar a los turnos de 24 por 48 horas.

Las imágenes fueron grabadas por los propios elementos durante una reunión ocurrida aparentemente la mañana del viernes en las instalaciones de la comandancia ubicada en la calle Pípila.

El grupo de policías pide al coordinador operativo de la Policía Municipal de Celaya, Juan Federico Sigüenza Trueba regresar a su esquema de trabajo anterior.

Le comentábamos a los comandantes que queríamos ver la posibilidad de que nos regresaran al turno de 24 por 48, porque ese de 24 por 24 es algo desgastante, nos pega económicamente y físicamente la verdad. Yo creo que no estamos pidiendo nada que no esté en sus manos”, señala uno de los policías.

El coordinador operativo responde que el cambio de horario se debe a que no se alcanzan a cubrir todos los servicios.

Desgraciadamente no alcanzamos a cubrir los servicios, por eso son los cambios de horarios para intentar cubrir los servicios. Está dentro del reglamento las necesidades del servicio, en todos los servicios van a continuar igual como están ahorita, no va a haber ningún cambio”, señala el comandante.

Otro de los policías pregunta que si no hay alguna solución, a lo que el coordinador argumenta que no hay ningún problema y les deja la posibilidad de renunciar si no les gusta el cambio.

No hay problema más bien, no es que no haya solución sino que no hay ningún problema va continuar igual. Se presenta quien se quiera presentar y abandona el que quiera abandonar, punto se acabó”, afirma el coordinador operativo.

Otro de los uniformados pide más apoyo como descanso a beneficio de su nuevo esquema, haciendo referencia a una desigualdad laboral al interior de la corporación, mientras que otra policía afirma que llevan 15 días sin descansar.

Nosotros estamos conscientes de que se nos paga un sueldo, pero hay compañeros que sí descansan más que nosotros y no se chingan igual que nosotros las 24 horas”, comenta el policía.

Ahorita todo continúa igual ¿sale?. ¿15 días sin descansar diario? Descansan un día ¿cuál es el problema?”, finaliza el comandante mientras se va de la reunión.

El 16 de agosto del año pasado, casi cien policías municipales se manifestaron en presidencia municipal para exigir justamente el cambio al turno de 24 horas por 48 horas de descanso ya que estaban inconformes de descansar solo 24 horas.

En aquella ocasión, la secretaría de Seguridad encabezada en ese entonces por Miguel Ángel Simental cedió a la petición de los uniformados y les hicieron firmar una carta en la que se comprometían a dar un buen servicio.

Con el esquema laboral de 24 horas por 24 horas de descanso, los policías municipales trabajan 360 horas al mes, mientras que con dos días de descanso laboran alrededor de 264 horas, es decir ahora trabajan cuatro días completos más, con el mismo salario mensual de 14 mil 798 pesos más 2 mil pesos en vales de despensa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha emitido una postura sobre estos hechos a pesar de las peticiones de entrevista al secretario Jesús Rivera Peralta.

