Celaya, Guanajuato.- Unas cien personas asistieron a la vigilia por la seguridad en Celaya en memoria de la familia Ramírez Estrada, asesinada la semana pasada en el Barrio del Zapote.

“Que la paz sea una realidad y no tan solo un deseo. Los amamos Pepe, Carmelita y Ricky, los vamos a extrañar mucho, por siempre en nuestros corazones”, señalaba una cartulina que portaban algunos familiares.

Amigos y familiares de las tres personas que fueron asesinadas convocaron a esta vigilia por la seguridad en la explanada del templo de San Francisco donde la noche del sábado se realizó la última misa del novenario de la familia Ramírez Estrada.

Triple asesinato de familia cimbra a celayenses

La noche del pasado 1 de febrero, José Alberto Ramírez, su esposa María del Carmen Estrada y su hijo Ricardo Ramírez fueron asesinados a balazos mientras se encontraban en su casa en la calle Chapala del Barrio del Zapote, en Celaya.

El crimen ha conmocionado a los celayenses ya que era una familia muy conocida porque Ricardo se desempeñaba como campanero del templo de San Francisco y trabaja en el campus de la Universidad de Guanajuato al igual que su padre.

Al término de la misa, un centenar de personas encabezadas por los dos hijos de José Alberto y Carmen, salieron del templo con una veladora en mano para pedir por la memoria de sus seres queridos y para que haya paz y mayor seguridad en Celaya.

Al tiempo de que las campanas del templo de San Francisco replicaron tal y como lo hacía Ricardo Ramírez.

Posteriormente, los asistentes hicieron una cadena humana, en medio se colocaron las veladoras en forma de cruz y realizaron una oración justo cuando una ligera lluvia cayó en la Calzada Independencia.

La vigilia concluyó antes de las 9:00 de la noche con un aplauso y cánticos religiosos en memoria de las víctimas.

Sin avances en las investigaciones

Catalina Ramírez Estrada, hija de doña Carmelita y don José y hermana de Ricardo, señaló que no han tenido información de avances en las investigaciones por el asesinato de su familia.

“Las autoridades nos dejan con las manos cruzadas porque no nos dejan hacer nada, simplemente esperamos justicia pronta pero como decimos, sin afán de dañar a nadie, creo que las autoridades saben lo que tienen que hacer y más que nada porque nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia mano, podemos hacer muchas cosas pero no tiene caso quitarles el trabajo que no lo saben hacer como tal”, aseguró.

A 11 días del asesinato de la familia Ramírez Estrada, sus familiares y amigos siguen en shock, afirmó Catalina.

“Realmente no hay palabras, seguimos en shock, en que es de no creer todavía, todavía no asimilamos que ellos ya no están y que tuvo que pasar esto, es muy difícil”, afirmó.

Ante esta situación, familiares y amigos de la familia convocaron a la vigilia por la seguridad y en la que hicieron un llamado a que acudieran personas que, como ellos, han perdido a seres queridos a causa de la violencia que se vive en Celaya.

“Para toda esa gente que ha sentido el dolor en esta magnitud que nos acompañen para pedir paz más que nada para las familias porque es muy difícil decir que ya pasó cuando no ha pasado y aquí está y no nos los van a regresar”, lamentó.

Buscan limpiar memoria de su familia

Catalina Ramírez señaló que esta convocatoria también se dio para limpiar la imagen de su familia.

“Se habló mucho de que supuestamente estaban buscando droga y la verdad en mi vida, los años que estuve con ellos jamás hemos pensado algo así para sacar dinero, siempre se ha trabajado honestamente, responsablemente y sobre todo sinceramente, siempre el trabajo que se ha hecho ha sido limpio.

La hija del matrimonio Ramírez Estrada envió un mensaje al gobernador Diego Sinhue Rodríguez para recibir más apoyo y solidaridad para todas las familias que han sido víctimas de la inseguridad en Guanajuato.

“Que agarre un poco más de consciencia de lo que está pasando aquí, no solo por mi familia, somos mucha gente celayense que le dimos el apoyo a él, porque creíamos que nos iba a apoyar, no solo en esta situación, sino en todo en general a toda la gente que está pasando por esto”, indicó.

Finalmente, Catalina Ramírez pidió a la sociedad tener el valor de denunciar a jóvenes que se dediquen a actividades ilícitas para evitar que se sigan presentando este tipo de hechos violentos.

“Que no bajemos la guardia y estemos al tanto de que si tenemos gente que lamentablemente se dedica a todo esto tener el valor de ir a reportar y terminar con todo esto, hay muchos niños y adolescentes incluidos en estas situaciones”, comentó.

