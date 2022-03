Celaya, Guanajuato.- Los asaltos y robos a transportistas en carreteras del estado de Guanajuato siguen en aumento; en diciembre del año pasado disminuyeron, pero en los últimos meses del 2022 otra vez aumentaron, así lo dio a conocer Irma Serrano, delegada estatal de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac).

Dijo que siguen batallando y se encuentran con unidades clonadas que simulan ser patrullas y que sus ocupantes portan armas de grueso calibre.

Mencionó que siguen viviendo afectaciones en algunos municipios en cuanto a los permisos de descarga, problemas con la PGR del fuero común porque no hay peritos; la fiscalía igual, da citas para que los atiendan pero se las dan hasta después de 15 días y con todo esto se ve afectado el bolsillo de los transportistas, que además de ser víctimas de robo, son revictimizados por los trámites burocráticos y por pagar un peritaje particular para que les liberen las unidades.

El martes pasado, transportistas independientes originarios de Michoacán se manifestaron en la carretera Celaya- Queretaro, señalando que los constantes robos y asaltos ponen en riesgo su vida, por lo que la delegada externó que estuvo bien que lo hicieran, pues es una situación que viven cada día, y no solo los transportistas sino la ciudadanía en general.

Todos los transportistas afiliados o no afiliados somos afectados por lo mismo, los apedreamientos en las casetas, los incrementos del combustible, del peaje, porque al final transitamos y pagamos por una carretera que no cumple todas las necesidades de seguridad como tal, de nada nos sirve circular por autopistas si al final vamos a ser asaltados, cristaleados y al final las autopistas no se hacen responsables argumentando que es vandalismo”, señaló.

Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, se han unido más y entre ellos se cuidan.

Ir alertas, ver los puntos donde se pueden parar de manera segura, cuidando el vehículo, avisar a la familia o compañeros donde andan, compartir ubicación e incluso cuando van a reuniones les avisan a las autoridades por donde andan, estas son las medidas que han tenido que adoptar.

Es lamentable, vivimos ya con la incertidumbre, ya no puedes salir y viajar con esa tranquilidad, porque sales y ya nada más vas viendo en dónde y a qué hora está el punto; es una psicosis emocional la que vivimos y no solo nosotros, sino toda la ciudadanía, ya no circulas con seguridad, ya no se disfruta el paseo y salir, ya no, sales por compromiso y siempre alerta”, puntualizó.