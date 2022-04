Celaya, Guanajuato.- Gloria de 83 años, es conocida por vender dulces en restaurantes y antros de la ciudad, fue víctima de la delincuencia, la asaltaron a mano armada, le robaron su mercancía y dinero que gana para sobrevivir.

Gloria es una mujer de la tercera edad, no tiene familia y vive sola, debe trabajar para tener qué comer.

A través de redes social se informó que fue el viernes, alrededor de las 12:30 de la noche, cuando Gloria caminaba sobre la calle Luis Cortazar esquina con Libertad, en el Centro de la ciudad, con dirección a su casa después de trabajar.

Cuando fue interceptada por dos hombres que la amagaron y amenazaron para quitarle su canasta de dulces y su mandil, donde traía el dinero que había ganado por sus ventas durante la noche.

“Me amenazaron con pistola y me quitaron todo lo que traía, me quitaron mi mandil, mi dinero. Me había ido bien, diosito me había socorrido. Me quitaron todo en una bolsa del mandil traía la llave de mía casa y no podía entrar”, dijo consternada Gloria.

La mujer de la tercera edad, conocida por ser muy gentil y respetuosa, afirmó que los asaltantes la amenazaron con matarla, por lo que le dio mucho miedo.

Al momento de que estaba siendo asaltada dijo que pasó una patrulla del Ejército, pero por miedo a que le dispararan no dijo nada y los delincuentes se escaparon con todas sus pertenencias.

