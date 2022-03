Seguridad en Guanajuato: dice Gobernador que mandos reprobados deben ser destituidos

Celaya, Guanajuato.- Los titulares de seguridad pública que no aprobaron sus exámenes de control y confianza deben ser destituidos, aseguró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Tendrá que buscar un nuevo mando (los municipios), pero hay diferentes situaciones, quienes no han presentado la prueba, quienes no lo han aprobado y quienes están en proceso. Hay un artículo en la ley que señala que incluso es corresponsal quién lo nombra sin hacer la prueba o no tenerla”, aseguró.