Celaya.- “Es más fácil que te roben el auto o la casa en Querétaro que en Celaya”, declaró Sophia Huett, Secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Estatal.

Consideró que en el estado se “se van echando la bolita” entre ciudades en el ámbito de seguridad.

Los de León dicen no vayas a Celaya porque está bien peligroso, los de Celaya dicen no vayas a León porque está bien complicado, y así nos vamos yendo, y al final, no nos damos cuenta de que pareciera ser que nos da gusto que la bolita se haya brincado hacía allá”, externó.