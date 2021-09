Suspenden clases presenciales por violencia en escuela de Apaseo el Alto

Celaya, Guanajuato.- El delegado de educación de la región este, José Manuel Subías Miranda confirmó que la escuela de El Llanito en Apaseo el Alto no tiene clases presenciales debido a que los padres de familia no quieren enviar a sus hijos por la violencia.

Quiero aclarar que sí están teniendo clases, pero no están de manera presencial. Es un tema que se está ya atendiendo, los maestros nos han reportado lo que ustedes ya conocen”, aseguró.

La semana pasada, el noticiario de Televisa conducido por Denise Maerker informó sobre dicho caso en donde se documentó que profesores y padres de familia tienen miedo de volver a las aulas debido a la violencia que hay en la zona.

Tras la emisión del reportaje, la Secretaría de Educación de Guanajuato desmintió la información y aseguró que ninguna escuela de la entidad estaba cerrada ni se habían suspendido clases a causa de la violencia.

Sin embargo, el delegado regional de educación reconoció esta situación y precisó que desde el pasado ciclo escolar existe una baja matrícula en dicha escuela debido a la migración que hay en la comunidad.

José Manuel Subías detalló que dicho centro educativo lo integran más de 200 alumnos de preescolar, primaria y telesecundaria.

El funcionario afirmó que no es competencia de la delegación el tema de la seguridad pero señaló qué hay vinculación con la Policía Municipal de Apaseo el Alto.

Es un tema que no es competencia de un servidor, a mi me toca atender el tema de educación, nosotros hemos dicho que los papás tienen la decisión de enviar a sus hijos o no a la escuela, lo que si es que lo debemos tener matriculados y estar atendiendo ya sea a distancia o presencial”, indicó.