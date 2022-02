Apaseo el Grande, Guanajuato.- El señor Antonio, habitante de Ojo de Agua, en Apaseo el Grande, contó para AM que él sí vio a un tigre, hace dos años, mientras cuidaba unos caballos, que incluso su papá lo vio, pero como ya vendió esos caballos, ya no sube al cerro.

Yo lo vi, pero hace dos años, allá arriba en el cerro, en la noche lo vi yo, en la madrugada, hace dos años, también mi papá lo vio, hace dos años, ahora no lo he visto, y no se, dicen que anda por aquí, pero quien sabe, esa vez lo vi por el rumbo de allá de Comonfort”, contó.