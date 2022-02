Apaseo el Grande, Guanajuato.- En las comunidades El Cerrito, El Vicario, El Peñón, Ojo de Agua y Obraje de Ixtla, pertenecientes a Apaseo el Grande, se dice que se ha visto un gran felino que ha atacado al ganado y ronda por el lugar, pero esta situación divide las opiniones de varios habitantes de estas comunidades.

Algunos señalan que no han visto nada, incluso dicen que no conocen a alguien cuyo ganado haya sido víctima de tales sucesos; otros comentan que de ser cierto, les da temor, pues acuden al cerro por leña y no les gustaría enfrentar tal suceso.

AM realizó un recorrido por estas comunidades y subió parte de los cerros, en donde se dice que un tigre acecha y ronda por el lugar.

Sin evidencias

Al llegar primero a Apaseo el Grande, todo parece estar normal, se avanzó hasta El Cerrito, que es la última colonia del municipio, y al seguir el camino, se llega a las comunidades.

Al ir recorriendo el camino, se pudo observar que en muchas partes de los cerros había cercos, con mallas, con palos y alambres, mismos que dificultan el acceso.

Al llegar a la primera comunidad, se le preguntó a una mujer si sabía del caso del “tigre” que andaba por la zona, y externó que se enteró por medio del celular.

Sí dicen que anda uno, pero yo no lo he visto, dicen que andaba para allá (señalando el cerro) por Tierra Blanca, hasta el momento no se han acercado autoridades, y pues lo que sabemos es por el celular”, comentó.

Se avanzó y se llegó a Ojo de Agua, que es donde se dice estaba rondando el felino, aquí de igual manera se les preguntó a varios habitantes, y la opinión se dividió.

Que sepa no, sí he escuchado rumores, pero no hemos visto nada, a lo mejor en el cerro (ha atacado animales), pero aquí no”, dijo una mujer.

Ella resaltó que se enteró porque los maestros avisaron a través de un comunicado enviado a grupos de Whats App.

Decía que no saliéramos al cerro porque andaba un tigre, que se había escapado, pero como hay poca gente que tiene animales y va al cerro, pero aquí que se escuche que se haya visto, la verdad no, nomás por el comunicado”, refirió.

En cambio, un grupo de mujeres externaron que sí han oído hablar del supuesto tigre, pero no han visto nada.

Nada más se escucha decir, pero no hemos visto nada, nadie lo ha visto, sí dicen que atacó animales, pero ha de ser en otro lugar, porque aquí sí han dicho que se han muerto animales, pero no saben qué fue”, dijeron.

Resaltaron que hasta el momento no habían visto a autoridades, y que solo vieron los comunicados donde les dicen que tengan cuidado.

Yo no siento miedo, yo no creo tampoco, no creo, y si se les salió, ha de andar por el cerro, por allá”, dijo una mujer.

Cerca de la escuela, madres de familia esperaban a sus hijos y tres de ellas comentaron que también solamente habían oído de él.

Yo no lo he visto, ¿ustedes lo han visto?, y es que nomás el tigre no se asoma (risas), la verdad yo no lo he visto, hasta que lo vea podré opinar”, resaltó una de las mujeres.

Con temor

AM continuó el recorrido, por Obraje de Ixtla y antes de llegar al cerro, un grupo de tres mujeres estaban platicando, y al acercarnos platicaron que sí han escuchado sobre el tigre, que no saben si sea real, pero que de ser cierto, les da un poco de miedo, ya que sí acuden al cerro por leña o simplemente a caminar.

Nada más lo que han dicho en las redes sociales, y la verdad es bueno saber, porque uno anda en el cerro, va por tierra o leña, y uno ni en cuenta, a veces nos vamos ella y yo, hasta los cerros de hasta allá, en aquellos cerros donde hay cuevas, y uno sin saber, y hasta un susto le sacan a uno”, comentó Soledad.

De igual manera, se enteraron que han atacado animales pero no han visto nada, solo por comentarios.

Resaltaron que si podría ser de peligro, pues si el tigre anda por las cuevas, ellas han andando por esos rumbos.

Yo pienso que ha de andar por los cerros más lejanos, por allá, por las cuevas, pero si nos vamos para allá, agarramos cerro, porque está muy bonito, ¿pero qué tal el susto? que nos salga”, externó Ángela Sánchez.

Señalaron que las medidas que han tomado es ya no salir al cerro, ya que les gusta caminar por allá, se van con el perro y emprenden camino, aunque ahora sí toman precauciones.

¿Ese (tigre) se les vino de un circo o de dónde?, porque dicen que se anda comiendo animales, pero quién sabe, si anda suelto anda por los cerros, por El Carrizal, el Cerro de la Rosa, lejos, o por los laureles, porque allá hay muchos cerros, pero ahora que nos dijeron, ya no nos arriesgamos, ni salir tan lejos”, finalizó Soledad.

Por ello, dijo que se seguirán cuidando y no andarán solas tan lejos.

Sin rastros del tigre

Se continuó con el recorrido, se subió a uno de los cerros cercanos, y se caminó cerca de una hora.

Se pudo apreciar que en los caminos sí hay residuos orgánicos de animales, como vacas y chivos, pequeñas bolitas de excremento y otras más grandes.

Se pudieron ver huellas de animales que al parecer son de los antes mencionados, pero en ningún momento se pudo ver algo similar a huellas de felinos.

En varias partes del cerro, en algunos casos a pie de carretera, se pudo observar a ganado comiendo o caminando, siendo vigilados por sus pastores, a uno de los cuales se le preguntó si sabía lo del tigre, a lo que se limitó a contestar que sí había oído del tema, pero no lo había visto por ningun lugar.

Sin información y poca presencia

Varias de las personas entrevistadas coincidieron que no han visto autoridades en la zona, que sí les dijeron que andaban por el lugar para reforzar la seguridad y poder capturar al tigre, pero en todo el recorrido no se observó presencia alguna.

Ya al salir de la comunidad, solo se observó una camioneta de Protección Civil, nos identificamos y le preguntamos cómo era la situación, si hacían rondines, a lo que solo respondieron que andaban “sobre la marcha”.

Al intentar hacer más preguntas sobre las zonas o la situación, invitó que fuéramos a la Presidencia Municipal y buscáramos a Comunicación Social, ya que ellos son quienes tienen toda la información.

Desde el lunes, AM ha buscado a Comunicación Social de Apaseo el Grande y no han dado respuesta.

