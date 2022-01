Celaya.- Ni la comisión de Movilidad del Ayuntamiento ni la dirección de Movilidad han recibido una petición formal por parte de los concesionarios para incrementar la tarifa del transporte público en Celaya.

El presidente de la comisión de Movilidad, el regidor Aldo Velásquez, afirmó que los concesionarios del transporte público no le han manifestado verbal ni formalmente una posible petición de aumento en la tarifa.

Hasta este momento no tenemos ninguna solicitud recibida por parte de los transportistas respecto a alguna solicitud de aumento de pasaje y en tanto no se tenga ninguna solicitud por escrito recibida en la oficina de la comisión no tendríamos necesidad de abordar el tema”, aseguró.