Piden aumentar pasaje del transporte público en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Los concesionarios del transporte público en Celaya solicitaron un incremento a la tarifa, informó el alcalde Javier Mendoza.

Hay solicitudes de incremento, no tengo los datos de cuánto sería. Mi idea es que no se incremente en nada, pero también sería irresponsable de nuestra parte cuando todos los insumos suben, llámese diésel, llantas y refacciones. No lo descarto (el incremento)”, aseguró.