VIDEO. Graban a Morenista marcando boletas, asegura que las firmó conforme a derecho 

Celaya, Guanajuato - Después de que se diera a conocer en redes sociales un video donde un funcionario de casilla de Morena marca varias boletas, el hombre aseguró que las estaba firmando conforme a derecho.

El hombre no quiso proporcionar su nombre, pero detalló que era funcionario de casilla por parte de Morena y lo que estaba haciendo era firmar las boletas por la parte de atrás.

El hecho ocurrió en una casilla ubicada en una escuela de la colonia Jacarandas. En redes sociales se compartió un video de 43 segundos.

En el video aparece el hombre supuestamente marcando unas boletas, acto seguido un diálogo con un representante del INE:

Representante del INE: -¿Quiere contar una por una señor?-

Representante de Casilla de Morena: -No, marcarlas por la parte de atrás-

Representante del INE: -¿Firmarlas? ok, mire, en ese caso podemos hacer, ¿Cuántas lleva ya firmadas?. No, no, no, no, no me las desprenda del block por favor, porque van foliadas, las puede firmar, claro que sí, pero no me las desprenda, porque si no llegamos a ese block al usarlas estas permanecen inválidas.

El hombre del video se negó a dar su nombre y solo se limitó a decir que estaba en su derecho de firmar las boletas. FOTO: AM

Esto ocurrió en la casilla 481, con domicilio en la colonia Jacarandas de la ciudad.

Am acudió al lugar, y pudo hablar con una de las funcionarias de casillas y con el hombre del video, ambos dijeron que esta acción se puede realizar.

Estaba checando que estuvieran todas las boletas correctas, que no falten boletas en el block que les dan, estaba contando las boletas”, dijo una joven funcionaria de casilla.

El hombre del video prefirió no dar su nombre y solo respondió que tiene la facultad de hacerlo.

Yo tengo la facultad, el partido de Morena me lo solicitó, entonces por eso, no las marque, las estoy firmando por la parte de atrás, nada más, yo soy representante de Casilla de Morena”, dijo.

Se le preguntó por qué firmaba las boletas, pero evitó contestar.

Yo no lo estoy haciendo porque yo lo dije, sino que a mí me pusieron que las firmará”, dijo.

PCCD