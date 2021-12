Celaya.- En el tercer día de vacunación para adultos mayores de 60 años contra COVID-19 en su tercera dosis, fue habilitado un módulo para que las personas que sufren una discapacidad, no pudieran caminar o usaran andadera, acudieran en su auto y en el área del estacionamiento, sin bajarse, se les aplicara la vacuna.

Esta acción fue reconocida y aprobada por los asistentes, señalando que fue una gran idea, agilizando y quitando lo difícil que era llegar y caminar grandes distancias.

Yo no tengo un pie y de verdad, esto de poner el módulo para que los autos se acerquen qué buena acción, ahora ya sin bajarme y sin salir al sol, de verdad muchas gracias”, comentó un señor.

Se pudo observar que varios carros llegaban al estacionamiento de la feria, que fue donde se habilitó este módulo. En algunos momentos se acumulaban carros, eran de 10 a 15 vehículos, pero fue rápida la atención.

El Ecoforum fue el punto de vacunación y a diferencia de los dos primeros días hubo una fila menor y mayor rapidez. En algunos lapsos se acumulaba gente, estando hasta 20 personas formadas, pero el tiempo de espera se redujo a diferencia de los dos primeros días.

Muchos adultos mayores dijeron que la fila era corta, y agradecieron que el tiempo de espera fue menor.

Qué bueno que se mejoró, vi que los dos días anteriores eran filas inmensas, por eso me daba miedo venir, pero llegué y me sorprendió ver que casi no hay gente”, comentó una mujer.