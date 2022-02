Celaya, Guanajuato.- Este domingo continuó la jornada de vacunación contra COVID-19 para todos los adultos mayores de 18 años en su segunda dosis de Sputnik V.

En el centro histórico, a un lado de la Presidencia Municipal y enfrente de la tienda “Del Sol” fue uno de los puntos de vacunación y estuvo de manera tranquila la presencia de personas.

Es de resaltar que varias personas preguntaban si era primera o tercera dosis y se les hacía saber que solo eran segundas dosis.

¿No están aplicando la primera dosis? es que yo no quería vacunarme pero me andan obligando en el trabajo ¿No sabes donde ponen?, es que he estado preguntando y nadie me da razón” comentó el joven Iván.