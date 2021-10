Celaya.- Alberto Ramírez, de 50 años, aprovechó lo que puede ser la última vez para vacunarse contra el COVID-19.

El celayense es un operador de tractocamión que en las anteriores jornadas no se había podido vacunar debido a que no se encontraba en la ciudad.

No había tenido la oportunidad de poder venir porque cuando la vacuna estaba en Celaya nosotros estábamos en Tijuana o en Monterrey y allá no nos podemos vacunar por no ser de ese lugar de origen”, explicó.