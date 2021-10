Celaya.- De manera tranquila se ha desarrollado este tercer día de vacunación contra COVID-19 para adultos de 30 a 39 años y por ende se hace la invitación a que las personas acudan a cualquiera de los tres puntos de vacunación.

En los tres puntos de vacunación activos hay muy poca gente, ahorita donde más se concentran personas son en el punto que esta en el bulevar, las antiguas instalaciones de la feria ahora Parque Urbano o Fundadores, ahí arrancamos hoy con 600 dosis disponibles, ya en este momento nos deben de sobrar unas 200, en el último reporte que se me compartió” comentó Gerardo Sierra Ríos, director regional de Programas del Bienestar en la región.

En las nuevas instalaciones de la Feria arrancaron con aproximadamente 4 mil dosis y quedan disponibles mil 500.

En el Tecnológico Nacional de México arrancaron con 2 mil dosis y deben quedar aproximadamente mil dosis.

Nos quedan aproximadamente 4 mil dosis todavía de las 56 mil 300 que llegaron, seguimos invitando a la ciudadanía a que acuda al punto de vacunación; es muy importante porque ya no va a llegar AstraZeneca a Celaya, y si las personas no aprovechan la oportunidad y no acuden para cumplir su esquema de vacunación después poderlo cubrir será muy complicado”, señaló.