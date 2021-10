Celaya.- La respuesta de los jóvenes celayenses a la vacunación contra el COVID-19 no ha sido la esperada ya que faltarían por vacunarse más de 40 mil personas de 18 a 29 años.

De acuerdo a datos de la delegación del Bienestar, del 15 al 21 de octubre, 66 mil jóvenes de 18 a 29 años recibieron su primera dosis de la vacuna Sputnik V.

Según el Censo 2020 del Inegi, en Celaya vivían 105 mil 185 jóvenes, sin embargo la delegación del Bienestar contemplaba más de 110 mil jóvenes celayenses para esta jornada de vacunación.

El director regional de Programas del Bienestar, Gerardo Sierra Ríos admitió que la respuesta de los jóvenes celayenses está muy por debajo de las expectativas y esto podría deberse a diversas causas.

Debemos tomar en cuenta qué hay muchos jóvenes que no se quieren aplicar la vacuna, muchos jóvenes no les interesa por la marca. Nos ha sorprendido mucho la respuesta de los jóvenes de Celaya, esperábamos otra pero no ha sido así”, lamentó.