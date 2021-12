Celaya.- El primer día de la aplicación de la tercera dosis contra COVID-19 para mayores de 60 años arrancó con malestar de las personas que han acudido a vacunarse.

La larga fila que se ha hecho desde muy temprano, la lejanía del centro de vacunación, que solo sea un punto, cuando sus primeras dosis eran diez puntos habilitados, la falta de transporte y la falta de organización, son los inconvenientes que viven los adultos mayores.

Desde muy temprano la fila ya era bastante larga, algunos adultos mayores llegaron a las 8 de la mañana y la fila estaba en la entrada de la carretera.

A cuatro horas de espera, ya están apenas próximas a ingresar al recinto ferial.

El mayor inconveniente que señalan es que solo se habilitó un punto de vacunación y que el lugar está muy retirado.

Está muy difícil porque para quienes no tenemos transporte de nos dificulta mucho venir, el taxi me cobro 100 pesos y luego otros 100 de regreso, y está difícil porque una es ama de casa y le pellizca para poder venir, uno le estira al salario y además todo está carísimo”, resaltó Alicia.

Piden a las autoridades que habiliten más puntos como el auditorio Tresguerras, el tecnológico, la deportiva, como la vez pasada y si es posible medios de transporte para gente de bajos recursos.

Un grupo de mujeres manifestaron que no hay organización.

Es un desorden, llegamos a las 8, llevamos cuatro horas y aquí seguimos, no hay nadie que nos informe donde formarnos, no hay baños, no hay agua, huele horrible”, increpó una mujer.