Celaya.- La vacunación contra COVID-19 para adultos de 18 a 29 años en su segunda dosis, se desarrolló con mayor afluencia en su cuarto día.

En el punto habilitado en el centro histórico, a un lado de presidencia municipal, hubo una gran cantidad de personas formadas.

Se acumuló en gran medida porque el punto abrió una hora después de lo previsto, se anunció que sería a las 10 de la mañana y terminó abriendo a las 11.

En ese módulo, solamente se aplicaron segundas dosis para personas de 18 a 29 años.

La mayoría de las personas acudió desde temprano y se aplicó su dosis por el trabajo y para sentirse más tranquilos.

Eduardo comentó que notó falta de organización, ya que hubo una gran diferencia entre esta ocasión y la aplicación de primera dosis.

Yo me vacuné en la nueva feria, y nada que ver, aquí la gente se mete, luego no hay fila, no se respeta que se esté formado y los militares en lugar de estar cuidando eso, están ahí nada más”, resaltó.