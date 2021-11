Celaya.- La familia Bolaños Sánchez, de Empalme Escobedo, vino a Celaya para vacunarse contra el COVID-19 porque varios de sus integrantes se enfermaron de este virus y quieren protegerse.

La señora externó que no desaprovechó la oportunidad de vacunarse ante el temor de un segundo contagio, además de que tiene otra hija más pequeña y no desea que se enferme.

Además, dijo que su esposo José, que ya tiene sus vacunas, la animó a que se aplicara sus dosis. Contó que quiénes contrajeron la enfermedad fueron ella y dos de sus hijos.

La verdad es un dolor que no le deseo a nadie, a mi hijo sí lo tumbó feo, a mí también me dio miedo porque padezco de presión alta, no me vaya a morir”, comentó Juana.