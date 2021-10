Celaya.- La señora María de la Luz vio una oportunidad para tener más protegida a su hija del COVID-19, es por eso que desde temprano se formó para lograr obtener la vacuna.

El trabajo no fue un impedimento para llevar a vacunar a su hija, que hace tres meses sufrió los estragos de este virus, y que ahora, por seguridad, busca tener su primera dosis.

Su hija Fátima fue una de los aproximadamente 200 celayenses que esperaron su primera dosis de la vacuna, aunque la espera fue larga.

Dijeron que desde la 8 y ahorita no avanza mucho la fila, no sé cómo está el sistema. Salí de trabajar y vine con mi hija, me dieron permiso para salir un momento y ahorita tengo que regresar, se supone que cuando hay fila hay otro sistema, pero igual ya tenemos buen rato, pero no se ve que avance nada”, expuso María de la Luz tras una larga espera en la fila, pues se le dio prioridad a personas que previamente se registraron.