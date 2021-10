Celaya.- Rosalba Méndez apenas recibió su primera dosis contra COVID-19 y dijo que no se había vacunado por miedo y rumores sobre las reacciones.

Ella acudió a las instalaciones de la Feria para recibir su vacuna. Así como ella, hubo varios rezagados que han acudido por su primera dosis.

Decidí venir a vacunarme porque mis hijas me están casi obligando a que me vacune, porque ellas ya se vacunaron desde las primeras fechas y también mi esposo, nomás faltaba yo” comentó.

Fue por desidía y miedo, por lo que se oía, con los comentarios que se hacían, por eso no venía, y es que me dijeron que si se vacunaba uno, uno se moría luego luego o que otros se habían muerto en plena vacuna y pensé ‘¿y luego yo que voy a hacer?, si me muero yo ¿qué va a hacer mi hijo más chiquito ‘ y ese era mi temor” contó.