Celaya.- La aplicación de terceras dosis anti-COVID para mayores de 40 años se desarrolló con fluidez en los dos puntos habilitados, este viernes en Celaya.

Desde muy temprano, varias personas acudieron al Tecnológico de Celaya y al Centro de Vinculación para la Innovación y Desarrollo Empresarial (Cevide) para recibir su dosis de refuerzo y en promedio tardaron 15 minutos en ser vacunados.

María Sofía Rico Domingo, de 63 años, llegó al Tecnológico de Celaya por su tercera dosis acompañada de su esposo Grimaldo Mateo, alrededor de las 10:30 de la mañana.

Venimos desde Comonfort y allá no nos quisieron atender porque yo soy de San Juan de la Vega, y que por eso nos tocaba acá en Celaya”, aseguró Grimaldo Mateo, quien ya tenía sus tres dosis.

Diez minutos después de llegar, doña María Sofía pudo recibir su dosis de refuerzo y en entrevista junto a su esposo, aseguraron que durante los casi dos años de pandemia ningún familiar ha contraído el COVID-19, ya que se han cuidado mucho.

María Sofía Rico Domingo, de 63 años, llegó al Tecnológico de Celaya por su tercera dosis acompañada de su esposo Grimaldo Mateo.

Yo casi no ando en la calle, ya ni salgo por lo mismo de mi vista que me falla, y ahorita por eso mi esposo me acompaña, casi no salgo y por eso estoy mejor cuidada adentro”, afirmó.

María Sofía Rico padece diabetes, por lo que consideró fundamental haber recibido su tercera dosis de la farmacéutica AstraZeneca para estar más protegida contra el virus.

Todos en nuestra casa estamos vacunados, solo un cuñado no se quería vacunar pero le insistimos mucho y se vacunó con toda su familia, no queríamos que nos contagiaran por no estar vacunados. Las vacunas se hicieron para ponérnoslas”, aseguró doña María.

A pesar de que este proceso de vacunación está dirigido para personas de 40 a 49 años, las personas mayores de 50 años que por cualquier razón no hayan recibido su tercera dosis también se pueden acercar a los puntos habilitados.

De igual forma, las personas que tienen una sola dosis de AstraZeneca pueden acudir a completar su esquema de vacunación, tal y como lo hizo Ana María Martínez ayer en el Tecnológico de Celaya.

Yo no me había podido poner la segunda vacuna porque cuando pusieron la segunda dosis en Irapuato yo tenía COVID, y me acerqué a preguntar si podía ponerme la segunda y sin problemas pude entrar”, relató.

fmancera@am.com.mx

Las noticias de AM en

Síguenos