Celaya.- Ya sea porque estuvieron enfermos, el trabajo les absorbe el tiempo o simplemente no querían vacunarse, son algunos de los motivos por los que algunas personas acudieron a vacunarse hasta este sexto día de vacunación contra el COVID-19 en Celaya.

Esta jornada de vacunación para adultos mayores de 40 a 49 años en su dosis de refuerzo sigue, además de que se está vacunando a los rezagados mayores de 50 años, también en su tercera dosis. Sin olvidar que se está aplicando la segunda dosis de Sputnik para todo adulto mayor de 18 años.

El jardín principal del centro de Celaya, fue uno de los dos puntos habilitados, donde para aplicarse la vacuna, las personas no tardaron más de 15 minutos.

AM habló con tres personas que son rezagadas, señalando que no se vacunaron antes porque estaban enfermos, por el trabajo no pudieron o simplemente no querían vacunarse.

Por su trabajo no había podido

Gerardo acudió a aplicarse su primera dosis contra COVID-19, y el motivo fue porque su trabajo no le daba tiempo de acudir por su vacuna.

Soy rezagado, vine por mi primera dosis, y es que por mi trabajo no podía, no tenía tiempo, hasta ahora que tuve la oportunidad, pregunté si me podía vacunar, aunque no traigo ni documentos, pero me dijeron que sí y se armó”, comentó.

En estos dos años que lleva la pandemia, a pesar de no tener ninguna dosis, dijo que no tuvo miedo, pues ha acatado todas las medidas de sanidad.

Ha sido normal, cuidándome, por mi trabajo, gracias a Dios, me permite alejarme de la gente, está mejor y me cuido más, no ha habido temor, ya que siempre traigo el cubrebocas, el gel, sí me cuido”, externó.

De igual manera, dijo que tardó por lo mucho veinte minutos en vacunarse.

Finalmente exhortó a la gente a vacunarse, ya que las filas son rápidas y no se tarda mucho, “sin broncas” y sin pérdida de tiempo.

Estaba enferma

La señora Elia acudió por su tercera dosis de refuerzo, apenas pudo vacunarse porque estaba enferma de la garganta.

No había podido venir porque me había enfermado de la garganta y apenas salí ahorita, y en el nombre sea de Dios, vamos a ver cómo nos va, en las dos veces anteriores no hubo reacción gracias a Dios”, declaró.

Durante estos dos años, no ha tenido contacto con la enfermedad, ya que se ha cuidado de sobremanera.

A toda la gente les digo que se vacunen, es para el bien de todos, es para bien de nosotros, si queremos dar buen ejemplo a la juventud debemos poner el ejemplo y vacunarnos” finalizó.

Sin querer vacunarse

Humberto, que no tardó más de 10 minutos, no se había vacunado porque no quería hacerlo, en esta ocasión acudió por su segunda dosis de Sputnik.

La verdad no quiero vacunarme pero entre mi mamá y mis hermanas me están haciendo presión psicológica, y ya con esto a ver si ya me dejan en paz (risas)”, comentó.

No se quería vacunar porque ya se enfermó de COVID y cree que su cuerpo ya tiene los anticuerpos que necesitaba.

Las vacunas son anticuerpos y entonces se me hace redundante, pero bueno, es mi idea, no soy doctor ni mucho menos”, resaltó.

Finalmente comentó que cada quien es responsable de su salud y debe asumir sus consecuencias.

La decisión que uno tome, si te vacunas, lo que te va a pasar, y si no te vacunas también lo que puede pasar”, finalizó.

