Vacuna COVID en Celaya: unos las buscan y otros les huyen

Celaya, Guanajuato.- Cada persona que acude por la vacuna COVID en Celaya tiene una historia que contar, desde que llegaron después de pensarlo mucho por el miedo que hay entorno a las vacunas hasta venir de otros municipios por la poca afluencia de personas.

María Trinidad Reynoso acudió a vacunarse porque sus hijas fueron ese mismo día en la mañana y al no ver gente aprovechó.

Por ese motivo, por el temor a ponerse mal, no había acudido cuando fue su turno dentro del rango de edad.

Me daba miedo, pero ya que vinieron mis hijas, me animaron a venir, y todo el proceso fue muy rápido, unos tres minutos tarde en lo que me pusieran la vacuna” resaltó.