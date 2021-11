Ve Obispo de Celaya rebrotes de violencia

Celaya, Guanajuato.- En Celaya se pueden ver rebrotes de violencia, así lo comentó el Obispo de la Diócesis de Celaya, Victor Alejandro Aguilar Ledesma, ante los hechos violentos registrados la semana pasada en los que 4 agentes de Tránsito fueron atacados a balazos; muriendo 2 y resultando 2 heridos.

Por lo que dijo que espera que también involucren a la sociedad en estos aspectos de seguridad, y trabajar en conjunto.

Asimismo, el líder eclesial comentó que está de acuerdo con lo declarado por el alcalde, Javier Mendoza Mázquez, sobre depurar las corporaciones a través de asuntos internos, ver realmente quienes están en las corporaciones policiacas y en las demás direcciones como tránsito y vialidad, fiscalización, entre otras.

Se sabe que estos elementos de Tránsito no portaban ni chaleco antibalas ni armas, por lo que el obispo señaló que el saber portar armas es con previa capacitación y sobre todo que cumpla con los perfiles para saber y tener un uso responsable.

El arma por si misma es un arma inocua, depende quien la use y cómo la use, que condiciones las usen, por eso también es importante la reglamentación, es decir, en qué casos y condiciones podràn usarla, porque si son de tránsito no las van a usar para una infracción, ver la circulación, y sacarlo a balazos, debe tener una reglamentación necesaria, conveniente, precisa y que la conozcan ellos y la sociedad, para tambièn saber en qué condiciones”, resaltó.